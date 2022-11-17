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Си Цзиньпин поспорил с Джастином Трюдо на саммите G20

Фото: Джастин Трюдо и Си Цзиньпин на полях саммита G20 (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Председатель КНР Си Цзиньпин раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо из-за предполагаемой утечки информации об их закрытой встрече на саммите G20. Это стало редким публичным проявлением раздражения со стороны китайского лидера.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На видеозаписи, опубликованной канадскими телекомпаниями, Си и Трюдо на пресс-конференции на саммите G20 на острове Бали в Индонезии стоят близко друг к другу и разговаривают через переводчика. Звучат такие фразы:

"Это неуместно, и мы не делали этого таким образом. Если есть искренность, мы можем хорошо общаться со взаимным уважением, иначе результат будет непростым", - сказал с улыбкой Си на мандаринском диалекте китайского языка.

Предположительно, недовольство главы КНР было связано с сообщениями СМИ о том, что Трюдо выразил "серьезную обеспокоенность" предполагаемым шпионажем и китайским "вмешательством" в канадские выборы во время встречи с Си Цзиньпином ранее во вторник, при его первых за более чем 3 года переговорах с китайским лидером.

На видео можно услышать, как переводчик Си говорит Трюдо, что "все, что мы обсуждали, просочилось в газеты, это неуместно".

"В Канаде мы верим в свободный, открытый и откровенный диалог, и это то, что мы будем продолжать. Мы будем продолжать искать конструктивную совместную работу, но будут вещи, по которым мы не согласны", - сказал Трюдо, отвечая на критику лидера КНР.

Однако, прежде чем премьер Канады закончил говорить, Си со слегка раздраженным видом перебил собеседника со словами: "Создайте условия, создайте условия, хорошо?". Затем улыбнулся, пожал руку Трюдо и удалился.

Ни министерство иностранных дел Китая, ни государственные СМИ ничего не опубликовали о переговорах Си и Трюдо. По словам источника в правительстве, во вторник они провели 10-минутную неформальную встречу в кулуарах саммита G20. На сайте МИД Китая сообщается, что Си Цзиньпин провел девять официальных двусторонних встреч с главами других государств во время саммита.

Канада так и не опубликовала официальный отчет о встрече, но Трюдо подтвердил разговор и те моменты, которые он высказал Си на пресс-конференции в конце G20.

"Канада доверяет своим гражданам информацию о разговорах, которые мы ведем от их имени как правительства", - отметил он.

Трюдо добавил, что не все разговоры с лидерами будут легкими, но указал, что "системы" в двух странах разные, и в Китае "не всегда есть такая же открытость, которую демократический лидер может и должен иметь со своими гражданами".

Как отмечают журналисты, короткий, но показательный обмен мнениями между Си и Трюдо высветил напряженность в отношениях между Китаем и Канадой, обострившуюся после задержания исполнительного директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу в 2018 году и последующего ареста Пекином двух канадцев по обвинению в шпионаже.

Позже все трое были освобождены. Но несмотря на это, в последнее время напряженность вновь возросла.

Ранее в понедельник канадская полиция сообщила, что сотрудник крупнейшего канадского производителя электроэнергии Hydro-Quebec был обвинен в шпионаже за попытку украсть коммерческую тайну в интересах Китая.

Новости об аресте появились, когда Трюдо и Си присутствовали на саммите G20.

Напомним также, что в ноябре Канада не разрешила 3 китайским компаниям проводить инвестиции в канадские критически важные полезные ископаемые, сославшись на национальную безопасность.

Ранее сообщалось, что премьер Великобритании заявил в кулуарах G20, что Китай представляет угрозу для страны, но диалог с Пекином на саммите был правильным.

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G20Джастин ТрюдоСи Цзиньпинь