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Си Цзиньпин не намерен обсуждать Украину с Трампом и Путиным, - президент Германии

16:56 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Си Цзиньпин, глава КНР (Getty Images)

Война России против Украины не будет одной из тем переговоров главы Китая Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ARD.

Штайнмайер заявил, что Пекин не заинтересован в проведении трехсторонней встречи с Вашингтоном и Москвой для обсуждения войны в Украине.

По его словам, он обсудил такую возможность с лидером Китая Си Цзиньпином во время переговоров в Пекине.

Как следует из ответа китайского лидера, его встреча с Трампом и Путиным, вероятнее всего, состоится на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне. В то же время украинский вопрос не будет входить в повестку дня этой встречи.

"По его мнению, пока нет никаких признаков подготовки саммита по Украине с участием США, России и Китая... Он четко подчеркнул, что это европейский конфликт, за столом переговоров по которому должны присутствовать и европейцы", - рассказал Штайнмайер о своем разговоре с Си.

Штайнмайер также обратил внимание на реакцию китайского лидера: когда он предложил обсудить возможность проведения саммита по Украине, на лице Си можно было заметить удивление.

Встреча Штайнмайера с Си Цзиньпином состоялась в пятницу в Пекине. После переговоров президент Германии вернулся в Берлин.

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