Си Цзиньпин может поговорить с Зеленским после встречи с Путиным, - FT

Отметим, если лидеры Украины и Китая все же пообщаются, это будет первый прямой контакт Си с Зеленским после полномасштабного вторжения России.

"Я думаю, что он (Си - ред.) совершит звонок. Китай просто не может позволить себе стать соперником как США, так и Европы", - сказал старший научный сотрудник Азиатско-Тихоокеанской программы из Китая в Chatham House Ю Цзе.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпинь уже прилетел в Москву.

Китайская сторона отмечала, что Си Цзиньпин во время визита в Моску будет отстаивать "объективную и беспристрастную" позицию относительно российско-украинской войны и будет продвигать необходимость мирного урегулирования.

В то же время международные аналитики считают, что Си Цзиньпин во время встречи с Путиным может обсудить схемы уклонения России от международных санкций, введенных из-за вторжения российских войск в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.