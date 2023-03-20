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Си Цзиньпин может поговорить с Зеленским после встречи с Путиным, - FT

Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

После встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве лидер Китая Си Цзиньпин может позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Отметим, если лидеры Украины и Китая все же пообщаются, это будет первый прямой контакт Си с Зеленским после полномасштабного вторжения России.

"Я думаю, что он (Си - ред.) совершит звонок. Китай просто не может позволить себе стать соперником как США, так и Европы", - сказал старший научный сотрудник Азиатско-Тихоокеанской программы из Китая в Chatham House Ю Цзе.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпинь уже прилетел в Москву.

Китайская сторона отмечала, что Си Цзиньпин во время визита в Моску будет отстаивать "объективную и беспристрастную" позицию относительно российско-украинской войны и будет продвигать необходимость мирного урегулирования.

В то же время международные аналитики считают, что Си Цзиньпин во время встречи с Путиным может обсудить схемы уклонения России от международных санкций, введенных из-за вторжения российских войск в Украину.

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