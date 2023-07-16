RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Си Цзиньпин хочет построить барьер безопасности вокруг интернета в Китае

Фото: президент Китая Си Цзиньпин (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай должен построить "жесткий барьер безопасности" вокруг своего Интернета под наблюдением правящей Коммунистической партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В инструкциях, переданных официальным лицам на встрече по кибербезопасности в Пекине говорится, что Китай должен настаивать на управлении, эксплуатации и обеспечении доступа в Интернет в соответствии с законом.

"Мы должны соблюдать партийное управление Интернетом и придерживаться принципа заставить Интернет работать на людей", - сказал Си Цзиньпин.

Отмечается, что за последнее десятилетие Си сделал приоритетом сохранение безопасности, и его концепция безопасности охватывает все: от политики и экономики до окружающей среды и киберпространства.

В 2015 году Китай принял закон о национальной безопасности с более широкой сферой действия, чтобы включить киберпространство. Через год был принят закон, содержащий требования по проверке безопасности и хранению данных на серверах в Китае.

В 2021 году Китай ввел правила по так называемой критической информационной инфраструктуре.

Антишпионское законодательство в Китае

Пекин принял широкое обновление к антишпионскому законодательству, запрещающему передачу какой-либо информации, связанной с национальной безопасностью и расширяющей определение шпионажа. Оно вступило в силу 1 июля.

Национальный центр контрразведки и безопасности США заявил, что эти законы предоставляют Пекину расширенные правовые основания для доступа и контроля данных, хранящихся американскими компаниями в Китае. Также любые документы, данные, материалы или предметы могут считаться важными для национальной безопасности Китая. В этой связи в Госдепе США предупредили о рисках неправомерных задержаний в Китае.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайИнтернетСи Цзиньпинь