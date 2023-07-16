Си Цзиньпин хочет построить барьер безопасности вокруг интернета в Китае

В инструкциях, переданных официальным лицам на встрече по кибербезопасности в Пекине говорится, что Китай должен настаивать на управлении, эксплуатации и обеспечении доступа в Интернет в соответствии с законом.

"Мы должны соблюдать партийное управление Интернетом и придерживаться принципа заставить Интернет работать на людей", - сказал Си Цзиньпин.

Отмечается, что за последнее десятилетие Си сделал приоритетом сохранение безопасности, и его концепция безопасности охватывает все: от политики и экономики до окружающей среды и киберпространства.

В 2015 году Китай принял закон о национальной безопасности с более широкой сферой действия, чтобы включить киберпространство. Через год был принят закон, содержащий требования по проверке безопасности и хранению данных на серверах в Китае.

В 2021 году Китай ввел правила по так называемой критической информационной инфраструктуре.

Антишпионское законодательство в Китае

Пекин принял широкое обновление к антишпионскому законодательству, запрещающему передачу какой-либо информации, связанной с национальной безопасностью и расширяющей определение шпионажа. Оно вступило в силу 1 июля.

Национальный центр контрразведки и безопасности США заявил, что эти законы предоставляют Пекину расширенные правовые основания для доступа и контроля данных, хранящихся американскими компаниями в Китае. Также любые документы, данные, материалы или предметы могут считаться важными для национальной безопасности Китая. В этой связи в Госдепе США предупредили о рисках неправомерных задержаний в Китае.