Быстро изнашиваются. США хотят расширить производство стволов для артиллерии ВСУ, - War Zone

Отмечается, что сейчас единственным производителем стволов марки M776 является Watervliet Arsenal, принадлежащий американскому правительству. Однако его мощности недостаточны для удовлетворения текущих запросов.

Как указано в документе, текущая производственная норма составляет менее 30 стволов в месяц, что не соответствует оперативным потребностям ВСУ.

Для решения этой проблемы Минобороны США выделило 161 млн долларов для открытия новой линии по производству стволов. Эти средства направлены на закупку оборудования, модернизацию производства и упрощение процедур, что позволит увеличить ежемесячный выпуск стволов на 10 единиц больше.

Отмечается, что срок службы стволов гаубиц зависит от интенсивности их эксплуатации. По имеющимся данным, американский норматив ресурса ствола M777 определен в пределах 2500 выстрелов, но украинские военные его значительно превышают.

Кроме того, постоянная стрельба с полным пороховым зарядом ускоряет износ стволов, что может снижать точность и дальность стрельбы.