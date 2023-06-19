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Не так быстро, как харьковское. Резников объяснил темпы контрнаступления

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Понедельник 19 июня 2023 21:00
Не так быстро, как харьковское. Резников объяснил темпы контрнаступления Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Image)
Автор: Татьяна Степанова

Причина переоценки и завышенных ожиданий от контрнаступления ВСУ связана с событиями прошлой осенью. Тогда украинские бойцы за короткий срок освободили часть Харьковской и Херсонской областей. Однако в этот раз совсем другая линия фронта, рельеф и погодные условия.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Настоящее время".

"Сейчас невозможно ожидать, что все произойдет так же быстро, как было с Харьковом. Потому что линия фронта совсем другая, и рельеф, и погодные условия. Плюс россияне имели возможность подготовиться. Там густота минных полей невероятная. А в отличие от россиян украинцы берегут жизнь своих солдат", - сказал Резников.

По его словам, россияне используют своих солдат как пушечное мясо.

"Они используют тактику мясорубки и перемалывают свой ресурс. Например, под Бахмутом, по нашим оценкам, за восемь месяцев "нападения" на Бахмут они положили тысяч 60 человек убитыми и ранеными. Это безумные потери. Да, в основном это бывшие заключенные, ресурс, который им не жалко", - отметил министр.

Он подчеркнул, что для Украины главной ценностью является жизнь и здоровье наших защитников и защитниц.

"Поэтому мы не используем тактику мясорубки. Наши офицеры, командиры маневрируют, ищут возможности, аккуратно двигаются. Я предлагаю не подгонять их, не толкать, они делают свою работу. И они ее сделают", - добавил Резников.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступательные действия украинских военных перешли в активную фазу в последние дни. В то же время наши воины уже освободили ряд населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

В частности, сегодня стало известно об деоккупации села Пятихатки Запорожской области.

Как пишет Reuters, военное руководство Украины задействовало в контрнаступлении 3 из 12 подготовленных бригад, в связи с чем можно считать, что основная битва еще впереди.

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