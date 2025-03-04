RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Быстрые и маневренные: ВСУ получат новые украинские дроны-камикадзе NORD

Фото: ВСУ получат новые украинские дроны-камикадзе NORD (mod.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотные авиационные комплексы NORD украинского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Как сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, беспилотники NORD - компактные и маневренные. Дроны имеют усовершенствованную систему управления, которая обеспечивает надежную связь оператора и "птички" в условиях работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Летательные аппараты имеют карбоновые рамы в нескольких типоразмерах. Дроны NORD с боевой нагрузкой в несколько килограммов способны разгонять скорость до 150 километров в час.

 

Напомним, ранее Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны Украины наземные роботизированные комплексы Spextr различных модификаций.

Также Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации беспилотный авиационный комплекс (БпАК) "Громыло" отечественного производства.

К тому же ведомство допустило к эксплуатации в Силах обороны отечественного робота-логиста "Змей логистический".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеДрони