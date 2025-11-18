"Быстрые решения" Зеленского согласуют с Кабмином и "слугами", возможны и кадровые, - источник

Президент Владимир Зеленский готовит некоторые законопроекты, которые могут помочь выйти из ситуации, что сложилась в стране на фоне громкого коррупционного скандала в энергетике.
Об этом РБК-Украина сообщил собственный источник.
Также готовятся некоторые решения, которые собеседник издания не хочет раскрывать, ведь глава государства еще должен поговорить с правительством и фракцией "Слуга народа".
На уточнение, идет ли речь о кадровых решениях, источник ответил, что это зависит от решения президента, ведь у него на рассмотрении есть как политические, так и кадровые решения.
Напомним, президент Украины, который сегодня находится с официальным визитом в Испании, сегодня утром анонсировал, что в среду, 19 ноября посетит Турцию.
А уже на этот четверг глава государства поручил готовить Ставку верховного главнокомандующего.
"Конечно, на этой неделе будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа". Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству", - написал на своих страницах в соцсетях президент.
Напомним, 10 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, которая систематически требовала "откаты" от контрагентов "Энергоатома".
По данным следствия, участники схемы брали 10-15% от контрактов и называли этот механизм "шлагбаумом". Среди фигурантов - бывший бизнес-партнер Зеленского, совладелец "Квартал 95" Тимур Миндич, экс-министр энергетики Герман Галущенко, бывший вице-премьер Алексей Чернышов, экс-руководитель службы безопасности "Энергоатома" и четверо участников "бэк-офиса".
Некоторым фигурантам уже избрали меры пресечения, Чернышеву - ВАКС продолжит рассматривать сегодня. При этом Миндич и Цукерман находятся за границей.
В отношении двух последних президент Зеленский подписал указ о санкциях. Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть увольнение главы Минюста Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.
Правительство уже утвердило план обновления наблюдательных советов и руководства ключевых госкомпаний топливно-энергетического комплекса. Зеленский анонсировал комплексную очистку системы управления энергетикой, включая:
Как подчеркнул глава государства, все такие объекты должны работать на сто процентов в интересах Украины.