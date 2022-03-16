ru ua
Ср, 16 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фармкомпанія Eli Lilly обмежує поставки ліків до Росії

Новость на русском →
Росія, Середа 16 березня 2022 06:16
Фармкомпанія Eli Lilly обмежує поставки ліків до Росії Фото: фармкомпанія Eli Lilly припиняє поставки ліків в РФ (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Американська фармацевтична компанія Eli Lilly призупиняє всі інвестиції, рекламну діяльність і нові клінічні випробування в Росії, а також поставки ліків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Eli Lilly.

У компанії зазначили, що у РФ будуть поставлятися тільки медикаменти, які необхідні для людей хворих на рак і діабет.

"Якщо ми отримаємо будь-який прибуток від наших продажів в Росії, ми пожертвуємо його організаціям, що займаються наданням гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, національна авіакомпанія Південної Кореї Korean Air заморозила всі рейси в міста Росії. Зупинені всі пасажирські рейси та вантажні перевезення.

Ми також писали про те, що через санкції безпрецедентного масштабу Росія опинилася на порозі дефолту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Санкції проти Росії
NEWS
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу