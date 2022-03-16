Фармкомпанія Eli Lilly обмежує поставки ліків до Росії

Американська фармацевтична компанія Eli Lilly призупиняє всі інвестиції, рекламну діяльність і нові клінічні випробування в Росії, а також поставки ліків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Eli Lilly.

У компанії зазначили, що у РФ будуть поставлятися тільки медикаменти, які необхідні для людей хворих на рак і діабет.

"Якщо ми отримаємо будь-який прибуток від наших продажів в Росії, ми пожертвуємо його організаціям, що займаються наданням гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.