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В Швейцарии загорелся воздушный шар: пострадали 7 человек

Фото: в Швейцарии загорелся воздушный шар с людьми на борту (polizei-schweiz)
Автор: Максим Шушко

В швейцарской коммуне Хюненберг, в субботу 17 июня, во время взлета загорелся воздушный шар. На борту находились 7 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Швейцарии.

Воздушный шар после возгорания жестко приземлился на землю. Отмечается, что в момент пожара в корзине находились 7 человек.

В швейцарской полиции сообщили, что среди пострадали 4 женщины и 3 мужчин в возрасте от 28 до 62 лет. Трое из них – две женщины и один мужчина получили тяжелые травмы, остальные четверо получили легкие травмы.

Для тушения пожара и помощи пострадавшим были привлечены 20 сотрудников пожарной бригады Хюненберга и несколько машин скорой помощи. Причина аварии пока неизвестна, ее устанавливает Швейцарский совет по безопасности (SUST).

Полиция Швейцарии опубликовала фото с места происшествия:

Помощь Украине от Швейцарии

8 июня верхняя палата парламента Швейцарии одобрила реэкспорт оружия в Украину. Но для вступления такого нововведения в силу его должен поддержать и Национальный совет.

Также Швейцария намерена продать часть своих списанных танков Leopard обратно в Германию. Там их модернизируют и затем отправят в Украину.

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Швейцария