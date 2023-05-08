В Швейцарии открыли почти 30 уголовных дел из-за попыток обойти санкции против России

"За это время было выявлено 130 подозрительных случаев. В 29 случаях они привели к возбуждению административно-уголовных дел, 14 из которых были завершены с юридической силой", - заявила она.

По ее словам, в 36 случаях основания для возбуждения уголовных дел по фактам обхода санкций обнаружены не были.

В остальных случаях расследование еще продолжается.

Ранее сообщалось, что Россия создает "теневой флот" для доставки своей нефти в обход санкций. Вероятно, Россия закупила уже более ста устаревших танкеров для транспортировки нефти в Индию, Китай и Турцию.

Кроме того, Европейский союз и США будут противостоять любым попыткам дестабилизировать глобальные энергетические рынки и обойти санкции.

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