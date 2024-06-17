В Швейцарии прошел первый саммит мира по Украине. Каковы дальнейшие планы Киева

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Как прошел саммит

Напомним, первый саммит мира прошел на швейцарском курорте Бюргеншток. Главными темами обсуждений стали: ядерная безопасность, продовольствие и обмен пленными (в этот трек также входило возвращение депортированных в Россию детей).

По итогам мероприятия было утверждено коммюнике, в котором были прописаны три вышеперечисленных вопроса. Итоговый документ поддержали не все - против были Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Индия, ЮАР, Мексика, Бразилия.

Таким образом Украина провела первую встречу по формуле мира на уровне лидеров, к которой готовились около года. Ей предшествовали встречи советников глав государств.

Что может быть дальше

После первого саммита, как отмечал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, Украина планирует провести встречи на уровне министров и советников по каждому пункту, которые были упомянуты в коммюнике.

Несколько стран уже выразили готовность к их проведению, среди них: США, Германия, Британия, Саудовская Аравия, Нидерланды.

По этим трем пунктам в ходе встреч будут подготавливать наработки и решения.

Встречи на уровне министров и советников станут подготовкой ко второму саммиту мира. По словам Жовквы, на нем могут быть заложены основы справедливого и длительного мира.

Ожидания от второго саммита и участие РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что в промежутке между первым и вторым саммитом мира также ожидается разработка плана действий для завершения войны.

Для этого Украина вместе с другими странами решит, что означает справедливый мир и как его достичь на основании Устава ООН.

По словам главы государства, такой план планируется представить представителям России на втором саммите. Это необходимо, чтобы "в ходе этой встречи зафиксировать реальное завершение войны".

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что участие России возможно, но украинские власти не пойдут на какие-либо компромиссы с агрессором.

Стоит заметить, что возможные сроки проведения второго саммита мира уже известны. По словам министра иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассиса, встреча, вероятно, состоится в течение следующих пяти месяцев - до выборов в США в ноябре.