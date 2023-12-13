В Швейцарии назначили нового президента и состав правительства

Парламент Швейцарии сегодня, 13 декабря, избрал нового президента и изменил состав правительства на следующие четыре года. Они вступят в должности уже со следующего месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.ch.
Президентом Швейцарской Конфедерации вместо Алена Берсе станет нынешний министр обороны Виола Амхерд.
Парламент также проголосовал за избрание Беата Янса в Кабинет из семи членов в качестве преемника Берсета, который решил уйти в отставку в конце года.
Остальные члены межпартийного кабинета были переизбраны еще на четыре года.
По итогам голосования глава Минфина Карин Келлер-Суттер, представительницу правоцентристской партии "Свободные либералы", станет вице-президентом. С результатом 176 голосов она была переутверждена на должности министра Кабмина.
Министра иностранных дел Иньяцио Кассис был также уверенно переутвержден, получив 167 голосов.
Остался в должности министр СМИ и экологии Альберт Решти, представитель Швейцарской народной партии - он получил 189 голосов.
Министр по вопросам миграции Элизабет Бом-Шнайдер смогла получить 151 голос.
Министр экономики Ги Пармелен от Швейцарской народной партии тоже был переутвержден в должности - он набрал 215 голосов.
Также в Федеральный совет от Социал-демократической партии была переизбрана министр юстиции Элизабет Бом-Шнайдер.
Выборы президента и вице-президента считаются формальностью, но они тоже часто используются депутатами для одобрения или неодобрения прежней работы того или иного члена правительства.
Новый президент Амхерд представляет Центристскую партию в коалиции, которая правит на основе консенсуса.
Как отмечают политические обозреватели, после всеобщих выборов, состоявшихся в октябре, баланс в швейцарском правительстве не изменится.
Швейцария с 1815 года придерживается политики нейтралитета. Берн не снабжает свое оружие для ведения войны, не оказывает другой военной помощи, а также не разрешает реэкспорт своего оружия в третьи страны. Это касается и войны в Украине.
С февраля прошлого года Швейцария оказывала Украине только финансовую и гуманитарную помощь.
В мае 2023 года Берн шагнул к поставке Украине вооружения. Однако поправки в закон о военном снаряжении заблокировали в нижней палате парламента.
Ранее в ноябре президент Швейцарии Алан Берсе заявил, что Конфедерация передаст Украине более 100 миллионов евро помощи. Средства пойдут на разминирование и продукты питания.
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