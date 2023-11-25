Швейцария анонсировала пакет помощи Украине более чем на 100 млн евро: на что пойдут средства

Швейцария передаст Украине более 100 млн евро помощи. Средства пойдут на разминирование и продукты питания.

Об этом сообщил президент Швейцарии Алан Берсе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с президентами Украины, Латвии и премьер-министром Литвы.

"Мы приоритетом считаем гуманитарное разминирование в Украине, а это имеет непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности. Мы приняли решение выделить налоговый пакет на 100 миллионов швейцарских франков (чуть больше 103 млн евро, - ред.)", - заявил он.

По словам Берсе, средства будут выделены на следующие несколько лет.

"Это позволит повысить наше участие в решении аспектов разминирования и продуктов снабжения, а также будет способствовать экспорту зерновых из Украины", - подчеркнул он.

Позиция Швейцарии по поводу войны

Швейцария с 1815 года придерживается политики нейтралитета. Берн не снабжает свое оружие для ведения войны, не оказывает другой военной помощи, а также не разрешает реэкспорт своего оружия в третьи страны. Это касается и войны в Украине.

С февраля прошлого года Швейцария оказывала Украине только финансовую и гуманитарную помощь.

В мае 2023 года Берн шагнул к поставке Украине вооружения. Однако поправки в закон о военном снаряжении заблокировали в нижней палате парламента.

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