В Швейцарии находится пятая часть российских шпионов в Европе, - СМИ

По данным газеты, европейские государства активно противодействуют сети российской разведки, высылая работников посольств РФ с начала российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Однако, Швейцария из-за длительной традиции нейтралитета к такому шагу не прибегала. По оценкам разведывательных служб, которой те поделились в сентябре с членами парламента, в стране сейчас находятся около 80 российских агентов.

Представитель швейцарского Департамента иностранных дел в комментарии NZZ подчеркнул, что правительство страны "не накладывает никаких санкций в виде высылки дипломатов".

"Когда Швейцария высылает дипломатов, она делает это по соображениям внутренней безопасности, и об этих случаях не сообщается публично", - добавил анонимный собеседник.

Санкции Швейцарии против России

Швейцария после вторжения РФ в Украину решила ввести санкции против России несмотря на свой нейтралитет. Однако, ряд стран Запада критикуют Швейцарию за низкую эффективность введенных санкций и заявляют, что Россия обходит их именно через Швейцарию.

Недавно Швейцария отказалась участвовать вместе со странами G7 в международной целевой группе по отслеживанию активов российских олигархов.

Позже сообщалось, что в Швейцарии было обнаружено около 130 подозрительных случаев по обходу санкций против России. Из них возбуждено уголовное дело в 29 случаях.

Ранее мы писали, что Швейцария увеличила количество людей, которые следят за исполнением санкций против РФ.

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