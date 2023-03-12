Президент Швейцарии поддержал запрет на передачу оружия Украине

Сегодня, 12 марта, президент Швейцарии Ален Берсе поддержал спорный запрет на передачу швейцарского оружия в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Швейцарское оружие не должно использоваться в войнах", – заявил Берсе.

По данным издания, Швейцария, не являющаяся членом Европейского Союза, следовала примеру блока по санкциям против Москвы, однако в настоящее время она проявляет меньшую гибкость по отношению к своему военному нейтралитету.

Несмотря на давление со стороны Киева и его союзников, Швейцария продолжает блокировать страны, владеющие оружием швейцарского производства, от его реэкспорта в Украину.

На сегодняшний день запросы от Германии, Испании и Дании были отклонены в соответствии с Законом о военной технике, который запрещает любой реэкспорт, если страна-получатель находится в международном вооруженном конфликте. Берсе сказал, что политика базируется на "приверженности миру, гуманитарному праву, посредничеству, где это возможно".

Напомним, что Швейцария окончательно отказалась от реэкспорта боеприпасов в Украину.

После чего правительство Швейцарии сообщило, что не будет менять свою давнюю политику по поводу запрета передачи оружия швейцарского производства третьим странам, несмотря на растущее давление по его экспорту в Украину.

А сейчас, по данным местных СМИ, Швейцария утилизирует рабочие системы ПВО, которые могла бы использовать Украина.

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