Швейцария увеличила количество людей, которые следят за выполнением санкций против РФ

"Федеральный совет (правительство - ред.) недавно учредил 10 дополнительных ставок сотрудников в Государственном секретариате экономики, который должен следить за санкционным режимом", - говорится в сообщении.

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелин рассказал, что Швейцария уже предпринимает ряд действий по реализации санкций против РФ.

Было установлено, что как межведомственное сотрудничество в рамках федеральной администрации, так и сотрудничество с иностранными службами в сфере санкций работают хорошо.

Пока что в парламенте Швейцарии не видят оснований для того, чтобы просить правительство принять какие-либо дополнительные организационные меры.

Санкции Швейцарии против России

Швейцария после вторжения РФ в Украину решила ввести санкции против России несмотря на свой нейтралитет. Однако, ряд стран Запада критикуют Швейцарию за низкую эффективность введенных санкций и заявляют, что Россия обходит их именно через Швейцарию.

Недавно Швейцария отказалась участвовать вместе со странами G7 в международной целевой группе по отслеживанию активов российских олигархов.

Позже сообщалось, что в Швейцарии было обнаружено около 130 подозрительных случаев по обходу санкций против России. Из них возбуждено уголовное дело в 29 случаях.