Швейцария заявила об увеличении помощи Украине этой зимой

Швейцария решила выделить дополнительную помощь для Украины в зимний период в размере 11,8 миллиона швейцарских франков (около 13,66 млн долларов США). Таким образом общий объем поддержки зимой составит примерно 26 млн швейцарских франков (более 30 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу швейцарского правительства .

В заявлении властей Конфедерации отмечается, что "столкнувшись с суровыми испытаниями беспощадной зимы, миллионы жителей Украины остро нуждаются в помощи". Усиление поддержки со стороны Берна стало ответом на такие вызовы.

В релизе указывается, что меры включают поддержку нескольких неправительственных организаций, которые оказывают помощь гражданам Украины.

"Эта помощь позволила отремонтировать почти 1000 квартир и домов и распределить отопительные материалы примерно 1300 домохозяйствам в прифронтовых районах", - рассказали в правительстве Швейцарии.

На что пойдет финпомощь

Местное агентство по развитию и сотрудничеству увеличит поддержку программы помощи Гуманитарного фонда ООН в Украине на 1,8 миллиона швейцарских франков (около 2 млн долларов). Данные средства пойдут на отопление, зимнюю одежду, поддержку аренды и утепления жилья.

Также в рамках поддержки программы зимней помощи Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев будут выделены 3 млн швейцарских франков (почти 3,5 млн долларов) для переселенцев и граждан, проживающих на пострадавших от российской военной агрессии территориях страны.

Кроме того, Швейцарский госсекретариат экономического сотрудничества выделяет 10 млн швейцарских франков (около 11,6 млн долларов) в Фонд энергетической поддержки.

Помощь для Украины от Швейцарии

Швейцария оказывает Украине с начала широкомасштабного вторжения РФ поддержку в финансовом и гуманитарном плане, но не оборонного характера. Это объясняется тем, что страна с 1815 года придерживается политики нейтралитета - Берн не снабжает свое оружие для ведения войны, не оказывает другой военной помощи, а также не разрешает реэкспорт своего оружия в третьи страны.

При этом следует отметить, что в мае текущего года Швейцария шагнула к поставке Украине вооружения, но поправки в закон о военном снаряжении заблокировали в нижней палате парламента.

Ранее в ноябре президент Швейцарии Алан Берсе заявил, что Конфедерация передаст Украине более 100 миллионов евро помощи. Средства пойдут на разминирование и продукты питания.