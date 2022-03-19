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Зеленський закликав Швейцарію заморозити активи чиновників РФ

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Київ, Субота 19 березня 2022 17:43
Зеленський закликав Швейцарію заморозити активи чиновників РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням перед парламентом Швейцарії. Він закликав чиновників заморозити рахунки і активи чиновників Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

"Я хочу щоб ви стали як українці в боротьбі проти зла. Щоб не було питання про ваші банки, де зберігаються гроші всіх тих, хто розв'язав цю війну. Це болісно і це неприємно, але це також боротьба проти зла, щоб було повне заморожування їх активів і рахунків. Це потрібно. Це велика боротьба. Ви це можете", - заявив Зеленський.

При цьому він закликав заарештовувати нерухомість підсанкціонованих осіб у Швейцарії.

"Це було б справедливо позбавити їх цієї привілеї. Позбавити від того, що вони забирають у нас. Я хочу, щоб ви були як українці в питанні бізнесу, який працює в Росії, незважаючи на вбитих дітей, людей, зруйновані міста", - додав він.

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Володимир Зеленський Швейцарія
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