Україна стане партнером Кіберцентру НАТО

Незабаром Україна приєднається до Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО в статусі учасника-контрибутора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Держспецзв'язку в Telegram.

Цього тижня відбулося засідання керівного комітету Кіберцентру НАТО в Таллінні. Представники членів організації одностайно підтримали приєднання України до складу Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.

"Участь України в роботі Центру посилить обмін кібердосвідом з іншими країнами-учасницями. Україна може поділитися цінним досвідом з перших рук щодо деяких супротивників у царині кібербезпеки, який можна буде використати для подальших досліджень, навчання та тренування", – підкреслив директор центру, полковник Яак Тарієн.

Відзначимо, що до Кіберцентру НАТО входять 25 країн-членів НАТО. Також організація має чотирьох учасників-контрибуторів – Австрію, Швейцарію, Швецію і Фінляндію.