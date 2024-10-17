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Швейцария планирует выделить почти 6 млрд долларов на восстановление Украины

Лозанна, Четверг 17 октября 2024 18:13
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Швейцария планирует выделить почти 6 млрд долларов на восстановление Украины Фото: глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис и премьер Украины Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Швейцария хочет выделить на помощь Украине 5 млрд франков (около 5,8 млрд долларов). Деньги планируют направить на проекты украинского восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По словам Шмыгаля, он провел встречу с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.

"В швейцарском Лугано мы впервые заложили фундамент для послевоенного восстановления Украины. Швейцария активно поддерживает проекты украинского восстановления и намерена выделить на это 5 млрд франков к 2036 году", - рассказал украинский премьер.

Также он поблагодарил Швейцарию за назначение спецпредставителя по восстановлению Украины. Киев рассчитывает на плодотворное сотрудничество.

Шмыгаль напомнил Кассису о региональном подходе в восстановлении и патронат над областями.

"Мы хотим, чтобы швейцарские компании и Швейцария активно участвовали в этом. Важным шагом здесь станет визит делегации швейцарских предприятий в Украину в следующем году, что откроет новые возможности для сотрудничества и инвестиций", - добавил глава украинского правительства.

Еще одной темой переговоров стал план победы президента Украины Владимира Зеленского. Премьер поблагодарил главу швейцарского МИД за поддержку формулы мира, искреннюю солидарность и предоставление гуманитарной помощи.

Помощь от Швейцарии

Напомним, Швейцария является нейтральной страной, поэтому она не может предоставлять украинским защитникам свое оружие. Но, несмотря на это, страна активно поддерживает Украину в войне с Россией.

В частности, власти Швейцарии задействовал ряд пакетов санкций, который Евросоюз ввел против России за полномасштабное вторжение в Украину. Недавно Берн присоединился уже к 14 такому пакету санкций.

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