RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швейцария выделит Украине 100 млн франков: на что их направят

Фото: Швейцария выделит Украине 100 млн франков (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Федеральное правительство Швейцарии выделит 100 млн франков на помощь Украине. Эти средства будут направлены на срочное восстановление энергетической инфраструктуры и решение кризисных гуманитарных вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт правительства Швейцарии.

На заседании 2 ноября правление страны утвердило план действий по смягчению последствий зимы для украинцев. Согласно этому плану, Швейцария поможет "Укрэнерго" покупать источники энергии, необходимые запчасти и будет участвовать в ремонте систем рельсовых скреплений, необходимых для перевозки тяжелых грузов.

Помощь также будет направлена на людей, которые из-за российской агрессии столкнутся с проблемами после наступления холодов. Будет профинансирована, например, замена окон, утепление домов и т.д.

Для обеспечения реализации этого плана действий правительство Швейцарии предоставит запрос парламенту о дополнительном кредите в размере 76 миллионов швейцарских франков.

Ранее сообщалось, что Швейцария снова отклонила прошение Германии о разрешении на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства в Украину. Правительство заявило, что такой шаг нарушит швейцарский нейтралитет.

А до этого Швейцария присоединилась к санкциям Европейского Союза против Ирана в связи с поставкой дронов-камикадзе России.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвейцарияВойна России против Украины