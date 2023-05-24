Швейцария одобрила вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2 для перепродажи

Федеральный совет Швейцарии поддержал вывод из эксплуатации 25 основных боевых танков Leopard 2 для последующей перепродажи Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo .

Компетентная комиссия Национального совета предлагает вывести из эксплуатации списанные танки и таким образом дать возможность продать их обратно немецкому производителю Rheinmetall .

Сколько танков Leopard 2 есть у Швейцарии

В стране хранится 96 списанных основных боевых танков Leopard 2. Комиссия по политике безопасности Национального совета просит вывести из строя 25 таких танков. Незначительное большинство членов Комиссии хочет этого только в том случае, если танки немецкого производителя будут проданы обратно.

Федеральный совет сообщает, что армия сама нуждается в 71 из этих 96 танков. Остальные 25 можно было бы продать, не препятствуя самоокупаемости.

Перепродажа танков

Германия обратилась к Швейцарии с просьбой продать ей часть своих законсервированных танков Leopard 2. Это может позволить Берлину и другим союзникам увеличить военную помощь Украине.

При этом Чехия также подала заявку Швейцарии о закупке танков Leopard 2.

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