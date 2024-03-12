Швейцария начала первое уголовное расследование по факту нарушения санкций против РФ

Компания предположительно нарушила швейцарские правила, используя свои дочерние компании за рубежом, заявила генеральная прокуратура, отказавшись назвать группу или сектор, в котором она работает.

Действия против базирующейся в Швейцарии группы знаменуют собой переломный момент для обеспечения соблюдения санкций в Швейцарии.

Генеральный прокурор занялся этим делом после того, как Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco), правительственный департамент, отвечающий за соблюдение санкций, попросил его возбудить уголовное дело.

Швейцарские санкции, введенные после полномасштабного вторжения российского диктатора Владимира Путина в Украину в 2022 году, являются зеркальным отражением мер, принятых другими западными странами.

Хотя Seco отвечает за контроль за нарушениями санкций, генеральный прокурор может возбудить уголовное дело, "если значимость правонарушения оправдывает его", заявила Линда фон Бург, пресс-секретарь генерального прокурора, в своем заявлении для Financial Times.

Seco также попросила прокурора возбудить уголовное дело против второй компании по аналогичным причинам, но генеральный прокурор отклонил эту просьбу, решив, что она не представляет собой "случай особой важности".

"Федеральная прокуратура взяла на контроль одно из этих дел и отказалась взять на себя второе", - сказал фон Бург.

Нарушение санкций против РФ в Швейцарии

Ранее Швейцария отказалась участвовать вместе со странами G7 в международной целевой группе по отслеживанию активов российских олигархов.

Позже сообщалось, что в Швейцарии было обнаружено около 130 подозрительных случаев по обходу санкций против России. Из них возбуждено уголовное дело в 29 случаях.

Также Швейцария увеличила количество людей, которые следят за исполнением санкций против РФ.

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