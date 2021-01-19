Меркель хоче продовжити локдаун в Німеччині до 15 лютого

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Канцлер Німеччини Ангела Меркель хоче продовжити вже введенні в країні карантинні обмеження до 15 лютого через епідемію коронавірусу. Консультації між нею та лідерами німецьких земель відбудуться сьогодні, 19 січня.

Про це повідомляє Bild.

Як повідомляється, поточний локдаун вже був продовжений в Німеччині один раз і триватиме до кінця січня. Він передбачає закриття магазинів, шкіл та ресторанів. Однак очікується, що сьогодні будуть також обговорені більш жорсткі заходи.

Зокрема, серед пропонованих заходів - заборона звичайних тканинних масок у транспорті та магазинах, будуть дозволені лише медичні. Також в Німеччині пропонують зробити обов’язковим носіння респіраторів FFP2 для персоналу будинків літніх людей. Крім того, можуть зменшити дозволене число пасажирів у транспорті до третини.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас виступив за привілеї для громадян, які вакцинувались від коронавірусу і виробили імунітет. Вони повинні отримати можливість повернутися до суспільного життя.