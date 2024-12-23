Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций ЕС против России

Как отмечается, Федеральный департамент экономических дел, образования и исследований Швейцарии, как компетентный орган по вопросам санкций, расширил список санкций против России и Беларуси.

"Таким образом, Швейцария присоединяется к дополнительным санкциям, введенным ЕС в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины и ситуацию в Беларуси. Изменения вступят в силу 24 декабря", - говорится в заявлении правительства.

Как отметили в Швейцарии, на новых подсанкционных лиц также распространяется запрет на въезд и транзит через страну.

"Министерство приняло индивидуальные финансовые санкции, которые ЕС ввел против Беларуси в рамках его мер против белорусского режима из-за ситуации в этой стране", - добавили в швейцарском правительстве.