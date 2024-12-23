RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций ЕС против России

Фото: Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций ЕС против России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Власти Швейцарии приняли решение присоединиться к 15-му пакету санкций ЕС против России, а также к мерам против Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.

Как отмечается, Федеральный департамент экономических дел, образования и исследований Швейцарии, как компетентный орган по вопросам санкций, расширил список санкций против России и Беларуси.

"Таким образом, Швейцария присоединяется к дополнительным санкциям, введенным ЕС в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины и ситуацию в Беларуси. Изменения вступят в силу 24 декабря", - говорится в заявлении правительства.

Как отметили в Швейцарии, на новых подсанкционных лиц также распространяется запрет на въезд и транзит через страну.

"Министерство приняло индивидуальные финансовые санкции, которые ЕС ввел против Беларуси в рамках его мер против белорусского режима из-за ситуации в этой стране", - добавили в швейцарском правительстве.

 

Санкции ЕС против России

Напомним, 15 декабря Европейский Союз принял 15-й пакет санкций против России. В санкционный список попали 54 человека и 30 организаций России, Китая и КНДР. В частности, ЕС ввел санкции против российского теневого флота, военных РФ, причастных к удару по "Охматдету", руководства компаний в энергетическом секторе, лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обход санкций.

Недавно президент Еврокомиссии Урсула фонд дер Ляйен заявила, что ЕС уже начал работать над 16-м пакетом санкций против России.

Как сообщают СМИ, его хотят принять к третьей годовщине вторжения РФ в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияШвейцария