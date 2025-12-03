ua en ru
Швейцария смягчает экспортные правила: парламент разрешил исключения для продажи оружия

Швейцария, Среда 03 декабря 2025 00:01
Швейцария смягчает экспортные правила: парламент разрешил исключения для продажи оружия Фото: Швейцария упрощает экспорт оружия (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Швейцарские депутаты проголосовали за упрощение экспорта оружия и реэкспорта военных материалов. Решение одобрили обе палаты швейцарского парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.

Сейчас в стране запрещена любая продажа оружия в страны, которые участвуют в конфликте или серьезно нарушают права человека. Правительство предложило реформу, которая позволит отклоняться от этих критериев в исключительных случаях в течение ограниченного периода.

Парламент поддержал предложенное правительством отступление, а также послабления, принятые сенаторами, учитывая текущую геополитическую ситуацию в Европе и во всем мире.

Министр экономики Ги Пармелин заверил законодателей, что поправки не ставят под сомнение закон о нейтралитете. Кроме того, перед каждым разрешением будут взвешены интересы страны.

В то же время министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер во время выступления на Swiss Defence Industry Day в Брюсселе подчеркнул, что Швейцария остается нейтральным государством, но это не означает равнодушие к нарушению международного права.

"Поэтому Швейцария решительно осуждает военную агрессию России против Украины", - отметил он.

В 2023 году швейцарские депутаты не смогли принять закон о реэкспорте оружия в Украину, известный как Lex Ukraine. Он позволил бы третьим государствам передавать Украине оружие швейцарского производства.

Помощь Украине от Швейцарии

Ранее РБК-Украина сообщало, что швейцарский бизнес выделит более 100 миллионов долларов на восстановление и развитие Украины. Проекты охватят энергетику, инфраструктуру и гуманитарное разминирование и стартуют уже этой осенью. Речь идет о проектах в сферах энергетики, инфраструктуры, жилья, здоровья, образования.

Проекты будут внедряться в том числе и в прифронтовых регионах или на деоккупированных территориях.

Также Швейцария решила выделить на восстановление Украины 5 млрд франков (около 6,3 млрд долларов). Помощь будет предоставляться Украине в течение следующих лет.

