Швейцария передаст около 1,6 млрд евро помощи Украине

"Швейцария видит особый фокус на восстановлении Украины. С точки зрения Федерального совета восстановление имеет стратегическое значение для стабильности континента", - заявила она.

По ее словам, политическим компасом восстановления служат принципы Лугано заложенные на конференции по вопросам восстановления Украины в июле 2022-го года.

"В поддержку Украины Швейцария запланировала на период следующей стратегии по международному сотрудничеству с 2025 до 2028 года 1,5 млрд франков", - заявила президент Швейцарии.

Форум в Давосе

14 января в Давосе пришла встреча ведущих дипломатов с целью подготовки почвы для мирного плана по урегулированию войны в Украине.

В частности от Украины выступали министр обороны Рустем Умеров и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Кроме того, сегодня президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Швейцарию. Известно, что он выступит на форуме со специальным обращением.

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