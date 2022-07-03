Швейцарія готова блокувати майно росіян і незаконні статки українських олігархів: які умови

Швейцарія готова блокувати кошти і майно росіян, що потрапили під санкції, а також незаконні статки українських олігархів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса в інтерв'ю DT.UA .

Він зазначив, що через санкцій проти РФ Швейцарія заморозила активи на 6,3 млрд швейцарських франків.

"Якщо загальна сума заморожених активів не збігається з цифрами, опублікованими в ЗМІ, це частково пов’язано з тим, що заморожування жодним чином не стосується всіх російських активів. Потрібно заморожувати лише активи компаній, фізичних і юридичних осіб, включених до санкційних переліків", - сказав президент.

Він зазначив, що Швейцарія користується списками, що складені ЄС. Окрім того, органи влади країни розслідують будь-які звинувачення в неможливості заморожування та повідомляють про це.

Окрім того, журналісти запитали, чи зможе Швейцарія заарештувати кошти, вкрадені українськими олігархами.

"Швейцарія має надійну правову базу для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, а також діє відповідно до міжнародних стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей", - зазначив Кассіс.

Він також сказав, що Швейцарія стежить за прозорістю та ідентифікацією бенефіціарних власників юридичних осіб. Так, у травні 2022 року уряд ухвалив рішення про відкриття справи щодо конфіскації активів, заморожених у Швейцарії після Революції Гідності в лютому 2014 року.

"Провадження стосується активів Юрія Іванющенка та його родини на суму понад 100 мільйонів швейцарських франків. Наразі ми перевіряємо, чи можна розпочати провадження щодо конфіскації активів інших осіб, які були суб’єктами кримінального провадження в Україні, та процесу взаємодопомоги після революції 2014 року", - додав він.