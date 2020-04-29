Швейцарія послабить обмеження на перетин кордону

Швейцарія вивчає варіанти поступового послаблення обмежень на перетин кордону, які були закритими у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє Xinhua.

Як повідомляється, Федеральна рада Швейцарії цього тижня повинна вирішити, як саме будуть послаблюватись обмеження на перетин кордону, однак заборони будуть скасовуватися для певних категорій людей. До такого рішення вони дійшли під час відеоконференції, участь в якій взяли міністри юстиції та внутрішніх справ держав Шенгенської зони.

Як зазначається, від початку пандемії коронавірусу, коли були закриті всі кордони в Швейцарії, у в'їзді до країни відмовили 56 тис. іноземцям.

Загалом у Швейцарії було зареєстровано 29 264 випадки зараження коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, уряд Швейцарії оголосив про послаблення карантинних заходів, запроваджених через коронавірус, які будуть здійснені у три етапи.

Крім того, 18 березня Швейцарія тимчасово призупинила видачу шенгенських і національних віз у зв'язку з пандемією коронавірусу. Видача віз була припинена на 3 місяці.