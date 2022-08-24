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Швейцарія надала фінансову допомогу виробникам молока в Україні: куди підуть кошти

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Україна, Середа 24 серпня 2022 18:35
Швейцарія надала фінансову допомогу виробникам молока в Україні: куди підуть кошти Фото: Швейцарія надала фінансову допомогу виробникам молока в Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Швейцарія виділила 100 млн гривень для України. Кошти підуть постраждалим господарствам з виробництва молока.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Допомогу отримають господарства з виробництва молока в Чернігівській, Київській та Сумській областях.

Така допомога повинна забезпечити продовольчу безпеку в цілому та покращити доступ населення України до якісних молочних продуктів. Також планується підвищити рівень гігієни на таких виробництвах, аби унеможливити погіршення здоров’я тварин на фермах.

"Реалізація цього гуманітарного проєкту дасть можливість уникнути збоїв у подальшому переробленні молока з одного боку та появи спалахів захворювань серед споживачів з іншого", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні найбільше потерпають ті виробники молока, що постраждали від бойових дій та мають обмежений доступ до ветеринарних гігієнічних засобів. За підтримки Швейцарії виробники молока у постраждалих областях отримають засоби для миття та дезінфекції доїльного обладнання, серветки для гігієни вимені, рукавички, реактиви для виявлення прихованих форм маститів, дезінфектанти для тваринницьких приміщень.

Натепер 232 молочних господарства планують отримати цю допомогу.

Нагадаємо, що раніше США надали Україні 3 млрд доларів. Гроші вже надійшли до бюджету.

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