Швейцария намерена продать Германии часть Leopard, которые модернизируют для Украины, - СМИ

Швейцарский парламент большинством голосов высказался за снятие с вооружения танков Leopard - необходимое условие для их поставки в Германию.

Однако вторая палата парламента еще должна проголосовать по этому вопросу. После этого окончательное слово будет за правительством. Оно уже выразило свое одобрение.

В частности, Швейцария намерена продать 25 из своих 96 танков Leopard.

Нейтралитет Швейцарии

Швейцария с 1815 года придерживается политики нейтралитета. Берн не передает свое оружие для ведения войны, не оказывает другой военной помощи, а также не разрешает реэкспорт своего оружия в третьи страны. Это касается и войны в Украине.

Швейцария с февраля 2022 года предоставила Украине только финансовую и гуманитарную помощь. В мае 2023 года Берн сделал шаг к поставкам Украине вооружения. Однако поправки в закон о военном снаряжении заблокировали в нижней палате парламента.

При этом в начале июня Сенат Швейцарии поддержал поправку в закон о военных материалах, что может разблокировать реэкспорт оружия в Украину.

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