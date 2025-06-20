Швейцария готовится отменить защиту для украинских беженцев, - СМИ

Отмечается, что в мае 2025 года статус S в Швейцарии имели более 69 тысяч человек. С начала года подано 3300 новых заявлений на защиту, тогда как вернулись в Украину около 2600 человек.

Кантоны и муниципалитеты обеспечивают жильем большинство беженцев, но две трети украинцев все еще не могут себя содержать, несмотря на рост уровня занятости.

В прошлом году швейцарский парламент поддержал инициативу Эстер Фридли из Совета кантонов, которая ограничивает доступ к статусу S для украинцев из регионов, где нет активных боевых действий или оккупации. Эти изменения не касаются тех, кто уже получил защиту. Федеральный совет Швейцарии до летних каникул должен определить, какие регионы Украины будут считаться безопасными.