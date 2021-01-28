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Болгарія посилила правила в'їзду. Українців не будуть пускати без тесту на COVID

Болгарія, Четвер 28 січня 2021 10:48
Болгарія посилила правила в'їзду. Українців не будуть пускати без тесту на COVID
Фото: ПЛР-тест на COVID (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Болгарії з 29 січня вступають в силу нові правила в'їзду в країну. Українцям для в'їзду необхідно буде надати негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Про це повідомляє посольство України в Болгарії.

Тест на COVID-19 має бути зроблено не пізніше, ніж за 72 години до перетинання кордону.

"У згаданому документі повинні бути вказані особисті дані особи відповідно до паспорта громадянина України для виїзду за кордон, відомості про лабораторію, яка провела дослідження (найменування установи, адресу та контактні дані, дата проведення тестування), а також прописаний латиницею метод (PCR) і від'ємний результат (Negativ)", - додали у посольстві.

Такі обмеження уряд Болгарії ввело до 30 квітня.

Раніше РБК-Україна писало, що з 4 лютого у Болгарії почнуть пом'якшувати карантинні обмеження. Так, в рамках ослаблення відновиться очне навчання в школах, також школярі зможуть відвідувати позакласні заняття.

Також повідомлялося, що на півдні Болгарії народилася дитина з антитілами до коронавірусу.

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