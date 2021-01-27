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Україна отримала від ЮНІСЕФ 1,2 млн ПЛР-тестів

Київ, Середа 27 січня 2021 10:46
Україна отримала від ЮНІСЕФ 1,2 млн ПЛР-тестів
Фото: людина в лікарні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна отримала від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 1,2 млн тестів для визначення COVID-19 методом ПЛР. Надалі вони будуть розподілені по лабораторним центрам країни.

Про це Максим Степанов сказав під час брифінгу.

"Ми отримали від ЮНІСЕФ 1,2 млн ПЛР-тестів для діагностики COVID-19, вони всі виробництва Великої Британії. Зараз вони знаходяться на ДП "Укрвакцина", і ми будемо далі відповідно розподіляти їх між нашими лабораторними центрами", - сказав Степанов.

Він додав, що закупівля ПЛР-тестів відбулася за кредитні кошти Світового банку. Відповідна угода була підписана в травні 2020 року.

Степанов зазначив, що безкоштовне тестування в Україні на COVID-19 проводять громадянам, які мають ознаки хвороби, а також людям, які перебували в контакті з хворим.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили ще 3 776 нових випадків коронавірусу. При цьому 2430 осіб були госпіталізовані.

Також повідомлялось, що під час першої "хвилі" вакцинації в Україні будуть вакцинувати медиків, які працюють з хворими COVID. Вакцинація повинна початися в другій половині лютого.

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