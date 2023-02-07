Швейцария близка к снятию запрета на поставки вооружений Украине, - Reuters

Швейцария близка к решению об отмене запрета на передачу Украине вооружений швейцарского производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В последнее время правительство Швейцарии все чаще призывают отказаться от запрета на поставку оружия Киеву, хотя в парламенте пока нет консенсуса на этот счет. Недавно в парламент был представлен законопроект, который позволит правительству разрешить реэкспорт швейцарского оружия в страны с такими же демократическими ценностями, как у Швейцарии.
"Мы хотим быть нейтральными, но мы — часть западного мира", - сказал Тьерри Буркарт, лидер правоцентристской партии FDP, который является автором закона о снятии запрета на реэкспорт оружия в Украину.
По его словам, у властей Швейцарии не должно быть права вето, чтобы мешать другим помогать Украине. В противном случае, продление такого запрета будет указывать на поддержку России.
По данным недавнего социологического исследования, 55% швейцарцев выступают за снятие запрета на реэкспорт оружия и его снабжение Украине.
"Если бы мы задали этот вопрос до войны, уровень поддержки, вероятно, был бы меньше 25%. В прошлом отказ от нейтральности был запретной темой", - отметил руководитель социологической компании GFS-Bern Лукас Голдер.
Ранее сообщалось, что швейцарская партия FDP предложила правительству помочь Украине с танками Leopard 2.
Также напомним, что недавно Швейцария дала разрешение на отправку в Украину оружия и оборудования для разминирования.
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