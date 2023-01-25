Швейцария дала разрешение на отправку в Украину оружие и оборудование для разминирования
Швейцарское правительство приняло решение разрешить отправлять в Украину швейцарское оборудование для разминирования в редких случаях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление швейцарского правительства.
Как говорится в сообщении, речь идет о случаях, когда получатель будет иметь соответствующие разрешения и лицензии на проведение разминирования.
"Федеральный совет принял решение о новом положении в сфере эмбарго на поставки оружия. Теперь Швейцария может предоставлять исключения из эмбарго на поставки оружия по оборудованию для разминирования в Украине в отдельных случаях. При выдаче лицензий должно быть гарантировано, что обеспечивается законное и целевое использование материала" , - сказано в сообщении.
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Напомним, что 16 декабря Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России.
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