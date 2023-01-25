Швейцария дала разрешение на отправку в Украину оружие и оборудование для разминирования

Фото: Швейцария дала разрешение на отправку в оружие и оборудование для разминирования (GettyImagеs)

Швейцарское правительство приняло решение разрешить отправлять в Украину швейцарское оборудование для разминирования в редких случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление швейцарского правительства.