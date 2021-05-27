У Греції не отримували повідомлень про "бомбу" на борту Ryanair

Аеропорт Афін і влада Греції не отримували інформацію про "бомбу" на борту або будь-яку загрозу на рейсі Афіни-Вільнюс. Грецька влада називає цю інформацію, яку 26 травня озвучив Олександр Лукашенко , неправдивою.

"Управління цивільної авіації повідомляє, що інформація, яка поширюється в ЗМІ про те, що Міжнародний аеропорт Афін або грецька влада отримували інформацію про існування будь-якої загрози польоту Ryanair, є абсолютно неправдивою, такою, якої не було та повністю вводить в оману", - йдеться в повідомленні регулятора.

В неділю, 23 травня, режим Лукашенка, погрожуючи винищувачем, примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair, після чого затримали засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту. Цей вчинок викликав обурення у міжнародної спільноти.

26 травня Лукашенко заявляв, що повідомлення про мінування рейсу Ryanair надійшли нібито зі Швейцарії одночасно в Афіни, Вільнюс і Мінськ.

Також Лукашенко заявив, що літак Ryanair після повідомлення про закладену бомбу нібито не захотіли прийняти ні Вільнюс, ні Варшава, ні Львів, ні Київ.

При цьому Лукашенко поскаржився на витрати через інцидент з літаком. Він вважає, що ці витрати "потрібно компенсувати".

