В Швейцарії зійшов з рейок пасажирський потяг

Поїзд їхав з Німеччини в швейцарський курортне містечко

В Швейцарии сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Германии в курортный город Интерлакен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию SBB - "Швейцарские федеральные железные дороги".

Известно, чо высокоскоростной поезд Intercity-Express междугороднего сообщения, выехал из Берлина. Вагоны сошли с рельсов недалеко от вокзала швейцарского Базеля.

Сообщается, что в момент аварии в поезде находились около 240 человек. Всех пострадавших эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас причины аварии поезда выясняются.

Напомним, вечером в пятницу, 8 февраля, в испанской Каталонии столкнулись два пассажирских поезда, один человек погиб, 58 получили ранения. Столкновение произошло между Сан-Висенте-де-Кастельет и Манресой.