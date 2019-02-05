У Канаді потяг зійшов із рейок, є загиблі

Фото: на місці аварії в Канаді (twitter.com/misheame)

Від 30 до 40 вагонів із зерном упали в річку в Британській Колумбії

У Канаді в провінції Британська Колумбія зійшов із рейок товарний потяг, у результаті чого загинули три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

За даними телеканалу, загинули інженер, провідник і провідник-стажист.

У Міністерстві охорони навколишнього середовища Британської Колумбії розповіли, що від 30 до 40 вагонів із зерном перекинулися і впали в річку. Потрапляння палива та інших забруднюючих речовин у воду поки не виявлено.

Фото: на місці аварії потягу в Канаді

Поїзд належить канадській Тихоокеанській залізниці і компанія пообіцяла провести внутрішнє розслідування.

3 people killed when train derailed near Field BC. The crash happened in a remote area, but you can see some of the wreckage from the hwy @CTVCalgary @CTVVancouver pic.twitter.com/7HXnXdLY3W — Brenna Rose (@BrennaRoseTV) February 4, 2019

Нагадаємо, 3 лютого в індійському штаті Біхар на залізниці зійшли з рейок 11 вагонів швидкісного поїзда Seemanchal Express, у результаті аварії загинули семеро людей, постраждали 24 людини. За попередніми даними, причиною інциденту стала поламана рейка на кінці залізничної станції. Через це перекинулися три вагони.