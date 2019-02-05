ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Канаді потяг зійшов із рейок, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    05.02.2019 - 02:32
У Канаді потяг зійшов із рейок, є загиблі
Фото: на місці аварії в Канаді (twitter.com/misheame)

Від 30 до 40 вагонів із зерном упали в річку в Британській Колумбії

У Канаді в провінції Британська Колумбія зійшов із рейок товарний потяг, у результаті чого загинули три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

За даними телеканалу, загинули інженер, провідник і провідник-стажист.

У Міністерстві охорони навколишнього середовища Британської Колумбії розповіли, що від 30 до 40 вагонів із зерном перекинулися і впали в річку. Потрапляння палива та інших забруднюючих речовин у воду поки не виявлено.

 

Фото: на місці аварії потягу в Канаді

Поїзд належить канадській Тихоокеанській залізниці і компанія пообіцяла провести внутрішнє розслідування.

Нагадаємо, 3 лютого в індійському штаті Біхар на залізниці зійшли з рейок 11 вагонів швидкісного поїзда Seemanchal Express, у результаті аварії загинули семеро людей, постраждали 24 людини. За попередніми даними, причиною інциденту стала поламана рейка на кінці залізничної станції. Через це перекинулися три вагони.

У Туреччині через туман зіткнулися близько 30 автомобілів У США потяг в'їхав в шкільний автобус, є загиблий
Новини України поездКанадаавария
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся