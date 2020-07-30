В Швейцарії відкрили справу проти президента ФІФА

Прокуратура Швейцарії відкрила кримінальну справу щодо президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно. Його підозрюють у підбурюванні співробітників федеральної прокуратури до зловживання посадовими повноваженнями.

Про це повідомляє Reuters.

зокрема, за даними прокуратури Інфантіно проводив таємні зустрічі з федеральним прокурором Швейцарії Міхаелем Лаубером в 2016-2017 роках під час того, як проходило розслідування у справі про корупцію у ФІФА.

Також спеціальний прокурор, який розслідує корупцію в ФІФА, запросив відкриття справи проти Лаубера, який 28 липня подав у відставку.

Наголошується, що Лаубер в 2016-2017 роках відповідав за деякі процеси, пов'язані з світовим футболом. Зокрема, він був задіяний у розслідуванні інформацією німецького видання Der Spiegel, який восени 2015 року звинуватив Німецький футбольний союз у підкупі ряду членів виконкому ФІФА за те, щоб у 2006 році Німеччина отримала право проведення чемпіонату світу. У квітні дана справа була закрита через закінчення терміну давності.

Джанні Інфантіно зайняв посади президента ФІФА в 2016 році після відставки з поста Йозефа Блаттера, який неодноразово фігурував у корупційних скандалах у ФІФА.

Як повідомляло РБК-Україна, у червні 2020 року прокуратура Швейцарії порушила нову справу проти екс-президента ФІФА Блаттера.

Також повідомлялося, що в кінці 2019 року ФІФА подала в суд на блаттера і колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні.