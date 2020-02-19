У Швейцарії засудили російського шпигуна

Швейцарія засудила російського шпигуна, співробітника Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, який в Женеві шпигував за російськими дисидентами та олігархами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SonntagsZeitung.

Як зазначає видання, про цю справу досі нічого не було відомо, "але й зараз, після винесення обвинувального вироку, вона залишається загадковою".

На початку цього року федеральна прокуратура Швейцарії засудила обвинуваченого в рамках так званого "судового наказу", тобто без публічного процесу, до шести місяців ув’язнення за здійснення незаконної політичної розвідки. Та з урахуванням терміну попереднього ув’язнення чоловіка одразу відпустили.

Видання наголошує, що рекордно короткий час слідства та м’яке покарання вказує, що "представники юстиції хотіли закрити справу якомога скоріше, щоб непомітно позбутися такої дипломатично делікатної справи".

За даними ЗМІ, федеральна прокуратура Швейцарії намагалася зберегти в таємниці якомога більше деталей справи. Так, в матеріалах справи чорним кольором закреслено, у тому числі, національність засудженого шпигуна та назву спецслужби, на яку він працював. Імена тих, за ким слідкував російський шпигун, також тримають в секреті.

У публікації стверджується, що засуджений був росіянином.

"Він працював на російську службу зовнішньої розвідки "СВР". Як доказова база слідчим служили повідомлення на смартфонах шпигуна. Його завданням було з допомогою безпілотника та камери шпигувати за своїми ж співвітчизниками у Женеві, скоріш за все, дисидентами та олігархами, які потрапили в опалу Кремля", - йдеться у статті.

У швейцарських спецслужбах, МЗС, прокуратурі та поліції не стали офіційно коментувати справу. Також в посольстві РФ у Швейцарії заявили, що їм "нічого невідомо про цю справу".

За даними видання, 27 січня минулого року поліцейські зупинили в Женеві одного чоловіка і "швидко зрозуміли, що з ним щось не так".

"Італійські номерні знаки на його Range Rover Vogue були фальшивими. У нього не було чинного документа про реєстрацію транспортного засобу, автомобільної страховки - натомість чоловік мав документи, видані на різні імена. В його сумці знаходилося шість телефонів, один безпілотник, одна камера Canon та ноутбук. До справи приєдналася федеральна прокуратура. Через декілька місяців слідчі прийшли до висновку, що чоловік, який їм попався, є шпигуном", - зазначається у матеріалі.