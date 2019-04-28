В Швейцарії лавина накрила групу лижників, є загиблі

У Швейцарії поліція в неділю, 28 квітня 2019, повідомила, що на півдні країни через схід лавини загинуло 4 лижника з Німеччини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

В поліції регіону Вале розповіли, що лавина зійшла ще в п'ятницю, 26 квітня, біля села Фишерталь. Рятувальники і літаки приступили до пошуку відразу ж після отримання інформації про зниклих без вісті туристів, але їх тіла були знайдені тільки в суботу.

В даний час правоохоронці займаються упізнання загиблих лижників.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Канаді в горах національного заповідника Банф на заході провінції Альберта відбулося сходження лавини, що призвело до жертв. За останніми даними, в результаті сходження лавини загинули три альпініста, які намагалися піднятися на східний схил піку Хаус, який спортсмени вважають одним з найбільш важких підйомів на всій території національного заповідника.

Нагадаємо, що в Швейцарії лавина накрила групу туристів. Група туристів з 4 людина опинилася під лавину, яка зійшла в швейцарських Альпах на висоті 2800 метрів в районі Бовернье біля кордонів з Францією та Італією.