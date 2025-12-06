RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Швеции заявили, что "почти каждую неделю" встречают подводные лодки РФ в Балтийском море

Иллюстративное фото: флот Швеции "почти каждую неделю" встречает подводные лодки РФ в Балтийском море (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Шведский военно-морской флот "почти каждую неделю" встречает российские подводные лодки в Балтийском море.

Об этом заявил операционный командующий Военно-морских сил Швеции Марко Петкович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, Россия "постоянно усиливает" свое присутствие в регионе, и наблюдение за ее кораблями является привычной частью жизни шведского флота. Он подчеркнул, что страна "почти каждую неделю" встречает российские подводные лодки в Балтийском море.

"Это очень распространенное явление", - сказал Петкович, добавив, что количество наблюдений увеличилось в последние годы.

Он отметил, что Россия увеличивает свои возможности и производит по одной подводной лодке класса "Кило" в год в Санкт-Петербурге и Калининградском анклаве.

Командующий отметил, что Россия проводит "целенаправленную и постоянную программу модернизации" своих кораблей.

"Как только в Украине будет установлен режим прекращения огня или перемирие - мы оцениваем, что Россия усилит свои возможности в этом регионе. Следовательно, учитывая это, [шведский] флот должен постоянно расти и сосредотачиваться на общей картине", - подчеркнул Петкович.

Он отметил, что теневой флот России, который состоит из нефтяных танкеров под гражданским флагом, также вызывает беспокойство, и не исключил возможность использования таких кораблей для запуска дронов.

"Теневой флот сам по себе не является военной проблемой, но он может повлиять на наши страны с военной точки зрения", - добавил Петкович.

 

Напомним, в октябре военные корабли и самолеты ВМС Швеции в Балтийском море обнаружили и сопровождали российскую подводную лодку типа Kilo по классификации стран НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияШвецияБалтийское море