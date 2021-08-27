Швеція завершила евакуацію людей з Афганістану

МЗС Швеції повідомило про завершення евакуації людей з Афганістану. Також операцію завершили Італія, Австралія, Нова Зеландія й Іспанія.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Swissinfo.
"В цілому близько 1100 осіб були евакуйовані міністерством закордонних справ. Всі співробітники посольства, які працювали в Афганістані, і їх сім'ї, були евакуйовані", - відзначила міністр закордонних справ Швеції Анна Лінде.
Відзначимо, що операцію по евакуації також завершили Італія, Іспанія, Австралія та Нова Зеландія.
Нагадаємо, що аеропорт Кабулу відновив евакуаційні рейси після вчорашніх терактів в столиці Афганістану.
Зокрема, РБК-Україна повідомляло про те, що Великобританія планує пришвидшити евакуацію після теракту біля аеропорту Кабулу.
Також РБК-Україна розкривало подробиці низки терактів, які сталися в Афганістані вчора.