Швеція завершила евакуацію людей з Афганістану

МЗС Швеції повідомило про завершення евакуації людей з Афганістану. Також операцію завершили Італія, Австралія, Нова Зеландія й Іспанія.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Swissinfo .

"В цілому близько 1100 осіб були евакуйовані міністерством закордонних справ. Всі співробітники посольства, які працювали в Афганістані, і їх сім'ї, були евакуйовані", - відзначила міністр закордонних справ Швеції Анна Лінде.

Відзначимо, що операцію по евакуації також завершили Італія, Іспанія, Австралія та Нова Зеландія.