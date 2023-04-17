ua ru
Пн, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Швеция проведет самые большие за 25 лет учения: Украина будет участвовать

Новина українською →
Понедельник 17 апреля 2023 07:11
Швеция проведет самые большие за 25 лет учения: Украина будет участвовать Фото: в Швеции пройдут самые большие за 25 лет учения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

Сегодня, 17 апреля, в Швеции начинаются самые большие за последние 25 лет военные учения "Аврора 23". Известно, что в них примут участие партнеры страны, в том числе, и Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вооруженных сил Швеции.

Тренировки будут проводиться в воздухе, на земле и на море, а в них будут привлечены армия, военно-морской флот, авиация и национальная гвардия Швеции. Также известно, что они продлятся до мая.

Участие в учениях примут 14 стран и 26000 военных. Так, кроме Швеции, участниками являются США, Великобритания, Финляндия, Польша, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Дания, Австрия, Германия и Франция.

"Обучение является хорошим способом усилить, сигнализировать и проверить наши военные возможности. Таким образом, проведение масштабных и расширенных учений является ключевым для создания более прочной защиты", - отметили в шведских Вооруженных силах.

Напомним, что в Швеции компании по производству оружия наращивают мощности, чтобы помогать Украине.

Также ранее мы писали, что Швеция увеличит оборонительные расходы, поскольку не исключает военного нападения на страну.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция
NEWS
РФ на Пасху не прекращает обстрелы Бахмута. Военные рассказали о ситуации в городе
РФ на Пасху не прекращает обстрелы Бахмута. Военные рассказали о ситуации в городе
DAILY
Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука