RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швеция закрывает посольство в Ливане из-за угрозы эскалации на Ближнем Востоке, - СМИ

Фото: глава МИД Швеции Тобиас Бильстром (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Швеция временно закрывает свое посольство в Бейруте из-за опасений, что война в Газе может перерасти в общенациональный конфликт.

Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Бильстром, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

По его словам, ведомство поручило своим сотрудникам покинуть Бейрут и уехать на Кипр. Также МИД планирует временно перенести свое посольство. В Бейруте оно будет оставаться закрытым как минимум в течение августа, однако решение о прекращении его работы может быть продлено. По словам министра, все будет зависеть от ситуации с безопасностью.

"Министерство внимательно следит за развитием событий", - добавил Тобиас Бильстром.

Кроме информации о закрытии, Министерство иностранных дел Швеции призвало граждан покинуть территорию Ливана.

"Я призываю шведов в Ливане оставить страну любым возможным способом, пока это возможно", - сказал глава шведского МИД.

По данным ведомства, этим летом около 10 тысяч шведов могли посетить Ливан. Такая статистика существует, несмотря на предупреждение о запрете на въезд в эту страну, действующее с октября 2023 года.

Напомним, что МИД Украины также обратилось к украинцам на фоне ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. В частности, гражданам Украины посоветовали воздержаться от поездок в Израиль и Ливан, а тем украинцам, которые уже находятся в этих странах, придерживаться обновленных рекомендаций, опубликованных на сайте МИД.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ливанские СМИ сообщили о новых ударах Израиля. Также мы писали, с чего началась угроза начала новой войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвецияЛиван