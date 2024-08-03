Швеция закрывает посольство в Ливане из-за угрозы эскалации на Ближнем Востоке, - СМИ

По его словам, ведомство поручило своим сотрудникам покинуть Бейрут и уехать на Кипр. Также МИД планирует временно перенести свое посольство. В Бейруте оно будет оставаться закрытым как минимум в течение августа, однако решение о прекращении его работы может быть продлено. По словам министра, все будет зависеть от ситуации с безопасностью.

"Министерство внимательно следит за развитием событий", - добавил Тобиас Бильстром.

Кроме информации о закрытии, Министерство иностранных дел Швеции призвало граждан покинуть территорию Ливана.

"Я призываю шведов в Ливане оставить страну любым возможным способом, пока это возможно", - сказал глава шведского МИД.

По данным ведомства, этим летом около 10 тысяч шведов могли посетить Ливан. Такая статистика существует, несмотря на предупреждение о запрете на въезд в эту страну, действующее с октября 2023 года.