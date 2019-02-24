Швеція викликала російського посла через небезпечний маневр Су-27

Посла чекають у шведському МЗС у понеділок 25 лютого

Посла России в Швеции вызвали в Министерство иностранных дел после того, как российский истребитель выполнил опасное сближение со шведским самолетом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Как сообщили в МИД Швеции, российский посол встретится с главой департамента европейской политики безопасности в понедельник.

В шведском МИД считают этот инцидент серьезным и отмечают, что российский самолет действовал ненадлежащим образом и непрофессионально, что поставило под угрозу безопасность полетов.

РБК-Украина писало, что рсійський истребитель Су-27 пролетел на опасном расстоянии рядом со шведским самолетом-разведчиком в начале нынешней недели. Отмечается, что минимальное расстояние между самолетами при сближении составляла менее 20 метров.

Министр обороны Швеции Петер Гультквист назвал произошедшее "неприемлемым поведением", которое "выходит за пределы нормы".

"Такие инциденты могут привести к нежелательным событиям, например, к столкновению. Это чрезвычайно рискованно", - заявил он.

Напомним, на прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала самолет в небе над оккупированным Донбассом.