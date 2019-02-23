Швеція заявила про "небезпечне наближення" російського Су-27 до її літака

Фото: російський Су-27 (з відкритих джерел)

Інцидент стався на початку тижня в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем

Російський винищувач Су-27 пролетів на небезпечній відстані поруч зі шведським літаком-розвідником на початку нинішнього тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення збройних сил Швеції.

E який саме день стався інцидент, не уточнюється, мінімальна відстань між літаками при зближенні становила менше 20 метрів.

"Під час польоту над Балтійським морем у міжнародному повітряному просторі на початку тижня за шведським військовим літаком-розвідником стежив російський Су-27, який пролетів на відстані менше 20 метрів", - йдеться в повідомленні.

Про ситуацію військові доповіли уряду.

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст назвав подію "неприйнятною поведінкою", яка "виходить за межі норми".

"Такі інциденти можуть призвести до небажаних подій, наприклад до зіткнення. Це надзвичайно ризиковано", - заявив він.

Міністр також нагадав, що це не перший такий випадок, аналогічні інциденти були зафіксовані восени 2017 року і навесні 2018.

Нагадаємо, наприкінці січня два російські стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-160 наблизилися до повітряного простору Канади, у зв'язку з цим Військово-повітряні сили США і Канади піднімали в небо свою військову авіацію.