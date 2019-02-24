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Швеція викликала російського посла через небезпечний маневр Су-27

Новини » Політика    24.02.2019 - 19:43
Швеція викликала російського посла через небезпечний маневр Су-27
Фото: російський Су-27 (з відкритих джерел)

Посла чекають у шведському МЗС у понеділок 25 лютого

Посла Росії у Швеції викликали до Міністерства закордонних справ після того, як російський винищувач виконав небезпечне зближення із шведським літаком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Як повідомили у МЗС Швеції, російський посол зустрінеться з главою департаменту європейської політики безпеки в понеділок.

У шведському МЗС вважають цей інцидент серйозним та наголошують, що російський літак діяв неналежним чином і непрофесійно, що поставило під загрозу безпеку польотів.

РБК-Україна писало, що рсійський винищувач Су-27 пролетів на небезпечній відстані поруч зі шведським літаком-розвідником на початку нинішнього тижня. Зазначається, що мінімальна відстань між літаками при зближенні становила менше 20 метрів.

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст назвав подію "неприйнятною поведінкою", яка "виходить за межі норми".

"Такі інциденти можуть призвести до небажаних подій, наприклад до зіткнення. Це надзвичайно ризиковано", - заявив він.

Нагадаємо, на минулого тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала літак у небі над окупованим Донбасом.

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